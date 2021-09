Mash’ mon Loma : ça va Terminatoriser ! Le Loma, 8 octobre 2021, MASSY.

Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 18h à 22h

Le samedi 9 octobre 2021

de 14h à 22h

gratuit

Ramène-toi au Loma pour découvrir nos films Mashup sur ce grand terrain de jeu audiovisuel et culturel de 600m² !! Puis viens te débarbouiller la cervelle autour de l’image et du son lors d’ateliers Table Mashup, fond vert et d’autres surprises!

Le Mashup Cinéma… Mais, qu’est-ce donc que cette diablerie ?

Le Mashup copie-colle, combine, se réapproprie et transforme un catalogue illimité d’images, de sons et de motifs accessibles sur internet.

Vous rêvez de voir combiner vos univers préférés ? Votre casting de rêve ? S’entremêler les plus beaux classiques du cinéma aux images les plus modernes et délirantes ?

Vous rêviez enfin d’un espace où les cases, la séparation n’existe plus ! Bienvenue dans le mashup !

AU PROGRAMME

VENDREDI 8 OCTOBRE /18H – 22H

Projection “Mash mon Terminator”

SAMEDI 9 OCTOBRE / 14H – 22H

Ateliers Table Mashup et fond vert etc..

Projections de courts-métrages mashup

Plus d’information à venir sur notre page Facebook

Le Loma 9 Rue René Cassin MASSY 91300

Bus 399, Bus 107 – arrêt la Bonde RER B et C – Gare Massy Palaiseau



Contact :Mashup Film Festival FESTIVAL@MASHUPCINEMA.COM https://www.mashup-film-festival.com/edition-2021/ https://fb.me/e/jzBTgceNO https://twitter.com/encyclomashup

