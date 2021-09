Mash’ mon Étoile : ça binge, ça wars, ça s’engage ! Cinéma L’étoile, 2 octobre 2021, La Courneuve.

payant

Deux dates exceptionnelles du Mashup Film Festival 2021 au Cinéma L’Étoile de la Courneuve viendront ravir vos mirettes !

Le Mashup Cinéma… Mais, qu’est-ce donc que cette diablerie ?

Le Mashup copie-colle, combine, se réapproprie et transforme un catalogue illimité d’images, de sons et de motifs accessibles sur internet.

Vous rêvez de voir combiner vos univers préférés ? Votre casting de rêve ? S’entremêler les plus beaux classiques du cinéma aux images les plus modernes et délirantes ?

Vous rêviez enfin d’un espace où les cases, la séparation n’existe plus ! Bienvenue dans le mashup !

AU PROGRAMME

Le Samedi 2 Octobre

17H: Binge Séries Mashuping, suivi du film Twin Peaks : Fire Walk with Me de David Lynch.

20H Ciné pop-corn (pop-corn offert à tous les spectateurs): Variations du fantastique “Spéciale Star Wars”, suivie du film Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker de J.J. Abrams.

Le Samedi 9 Octobre

4H: Projection “Mash-moi ça vert !”, suivie du documentaire I Am Greta de Nathan Grossman.

Cinéma L’étoile 1 allée du Progrès La Courneuve 93120

2 : Alexandre Dumas (229m) 2 : Philippe Auguste (271m) RER B (station La Courneuve – Aubervilliers) station Hôtel de Ville La Courneuve (face au cinéma)



Contact :Mashup Film Festival FESTIVAL@MASHUPCINEMA.COM https://www.mashup-film-festival.com/edition-2021/ https://fb.me/e/2wd209PWP https://twitter.com/encyclomashup

