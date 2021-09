Mash’ ma Tréso : qui fera tourner la roue mystère ? La Tréso, 7 octobre 2021, MALAKOFF.

Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 19h30 à 21h30

Le samedi 9 octobre 2021

de 10h à 12h

conso

Projo et atelier Mashup ! Le Mashup rencontre la Tréso : fabriquer, remodeler, démonter un objet ou un film. Finalement n’importe qui peut le faire tant qu’il y met son cœur ! Désacralisons la création ensemble jeune padawan !

Alors toi aussi viens découvrir et tourner la roue de notre soirée Ciné-Mystère ou nos animations avec tes enfants ! Ou bien prendre une tasse de thé avec Dark Vador, qui sait ?

Le Mashup Cinéma… Mais, qu’est-ce donc que cette diablerie ?

Vous rêvez de voir combiner vos univers préférés ? Votre casting de rêve ? S’entremêler les plus beaux classiques du cinéma aux images les plus modernes et délirantes ?

Vous rêviez enfin d’un espace où les cases, la séparation n’existe plus ! Bienvenue dans le mashup!

PROGRAMME / Deux dates !

Projection de courts-métrages. Soirée Ciné Mystère: Toi spectateur viens faire tourner une roue qui, mystère… désignera le court métrage qui sera projeté !

Animations pour jeune public

Le Mashup copie-colle, combine, se réapproprie et transforme un catalogue illimité d’images, de sons et de motifs accessibles sur internet.

JEUDI 7 OCTOBRE / 19H30 – 21H30

SAMEDI 9 OCTOBRE /10H – 12H









Animations -> Autre animation

La Tréso 8 Avenue du Président Wilson MALAKOFF 92240

13 : Malakoff – Plateau de Vanves (476m) 13 : Malakoff – Rue Étienne Dolet (696m) BUS 126 Gabriel Péri – André Coin



Contact :Mashup Film Festival FESTIVAL@MASHUPCINEMA.COM https://www.mashup-film-festival.com/edition-2021/ https://fb.me/e/2AHdjHWur https://twitter.com/encyclomashup

Animations -> Autre animation Cinéma

Date complète :

2021-10-07T19:30:00+02:00_2021-10-07T21:30:00+02:00;2021-10-09T10:00:00+02:00_2021-10-09T12:00:00+02:00

illustration facebook