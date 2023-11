6ème grand thé dansant Masgrangeas Royère-de-Vassivière, 3 décembre 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Gala dansant d’accordéon.

Présentation Guy Boissac, animé par Nicole Bergès et son orchestre. Buvette et restauration sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Masgrangeas

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Gala accordion dance.

Presented by Guy Boissac, hosted by Nicole Bergès and her orchestra. Refreshments and catering on site.

Gala de baile de acordeón.

Presentada por Guy Boissac y animada por Nicole Bergès y su orquesta. Refrescos y aperitivos in situ.

Tanzende Gala mit Akkordeon.

Präsentation Guy Boissac, moderiert von Nicole Bergès und ihrem Orchester. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-23 par Creuse Tourisme