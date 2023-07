Atelier sculpture – Famille Masgot Fransèches, 11 avril 2023, Fransèches.

Fransèches,Creuse

Venez apprendre à graver un magnifique carillon, un presse-papier ou un porte-photo et repartez avec.

Atelier de sculpture en famille (à partir de 3 ans). Les enfants de moins de 6 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte..

2023-04-11 fin : 2023-04-11 16:30:00. EUR.

Masgot

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and learn how to engrave a beautiful wind chime, paperweight or photo holder, and leave with it.

Family sculpture workshop (3 years and up). Children under 6 must be accompanied by an adult.

Venga y aprenda a grabar una magnífica campana de viento, un pisapapeles o un portafotos y lléveselo a casa.

Taller familiar de escultura (a partir de 3 años). Los menores de 6 años deben ir acompañados de un adulto.

Lernen Sie, wie man ein wunderschönes Windspiel, einen Briefbeschwerer oder einen Fotohalter graviert und nehmen Sie es mit nach Hause.

Schnitzworkshop für die ganze Familie (ab 3 Jahren). Kinder unter 6 Jahren müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

