Vendredi festif Masevaux-Niederbruck, vendredi 19 juillet 2024.

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-19

L’association des Commerçants et Artisans de Masevaux et de la Vallée de la Doller vous proposent de vous retrouver pour les Vendredis Festifs édition 2023. Ouverture nocturne des commerces, animations musicales, animations pour enfants ainsi que des stands d’artisans locaux aux six coins du centre-ville. Dates susceptibles d’être modifiées.

L’association des Commerçants et Artisans de Masevaux et de la Vallée de la Doller vous proposent de vous retrouver pour les Vendredis Festifs édition 2023. Ouverture nocturne des commerces, animations musicales, animations pour enfants ainsi que des stands d’artisans locaux aux six coins du centre-ville. Dates susceptibles d’être modifiées.

EUR.

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par Office de tourisme de Masevaux