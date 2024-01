Fête du sport Masevaux-Niederbruck, dimanche 23 juin 2024.

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : 2024-06-23

fin : 2024-06-23

Venez bouger en famille ! Une vingtaine d’associations sportives et de loisirs vous proposent de venir découvrir et essayer leur activité lors de cette journée.

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



