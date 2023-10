Concert des rois Masevaux-Niederbruck, 7 janvier 2024, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Venez assister au concert des petits chanteurs de Guewenheim qui vous interprèteront des chants de Noël classiques et contemporains ainsi que des chansons françaises..

2024-01-07 fin : 2024-01-07 . EUR.

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Join us for a concert by Les petits chanteurs de Guewenheim, featuring classical and contemporary Christmas carols and French songs.

Venga a disfrutar de un concierto de Les petits chanteurs de Guewenheim, con villancicos clásicos y contemporáneos y canciones francesas.

Besuchen Sie das Konzert der kleinen Sänger von Guewenheim, die Ihnen klassische und zeitgenössische Weihnachtslieder sowie französische Chansons vortragen werden.

