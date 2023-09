Concert de Ste Cécile et de la libération Masevaux-Niederbruck, 26 novembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

L’orchestre de la musique de Masevaux voyagera à travers différents pays européens pour rendre hommage à la Sainte Cécile et célébrer la libération de Masevaux..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:30:00. EUR.

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



The Masevaux music orchestra will travel to various European countries to pay tribute to Saint Cecilia and celebrate the liberation of Masevaux.

La orquesta musical de Masevaux recorrerá varios países europeos para rendir homenaje a Santa Cecilia y celebrar la liberación de Masevaux.

Das Orchester der Musikkapelle Masevaux wird durch verschiedene europäische Länder reisen, um der Heiligen Cäcilia zu huldigen und die Befreiung von Masevaux zu feiern.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme de Masevaux