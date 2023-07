Inauguration des illuminations de la balade féérique Masevaux-Niederbruck, 24 novembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

A l’approche des fêtes de fin d’année, Masevaux-Niederbruck se pare de lumières le long de la balade féérique. Distribution de vin chaud et présence de votre Office de Tourisme pour la distribution du programme des festivités et des livrets des chasses au trésor d’Alsace..

2023-11-24 fin : 2023-11-24

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



As the festive season approaches, Masevaux-Niederbruck is decked out in lights along the fairytale walk. Mulled wine will be served, and your Tourist Office will be on hand to distribute the festive program and Alsace treasure hunt booklets.

Con la llegada de las fiestas, Masevaux-Niederbruck se engalana de luces a lo largo del paseo de cuento. Se servirá vino caliente y la Oficina de Turismo distribuirá el programa festivo y los folletos de la búsqueda del tesoro de Alsacia.

In der Vorweihnachtszeit wird Masevaux-Niederbruck entlang des märchenhaften Spaziergangs mit Lichtern geschmückt. Ausschank von Glühwein und Präsenz Ihres Fremdenverkehrsamtes für die Verteilung des Festprogramms und der Hefte der elsässischen Schatzsuchen.

Mise à jour le 2023-07-18 par Office de tourisme de Masevaux