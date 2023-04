Festival d’Orgue : Les Voix du Roi., 10 septembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Un an après le jubilé de la Reine d’Angleterre Elisabeth II célébrant ses 70 ans de règne, et peu de temps après le couronnement de son fils Charles III, ce programme donné par l’Ensemble vocal Filigrane et les musiciens de la Philarmonie de Poche de Strasbourg renoue avec l’exaltation d’une cérémonie de couronnement à l’Abbaye de Westminster..

2023-09-10 à ; fin : 2023-09-10 . EUR.

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



One year after the jubilee of the Queen of England Elizabeth II celebrating her 70 years of reign, and shortly after the coronation of her son Charles III, this program given by the Ensemble vocal Filigrane and the musicians of the Philarmonie de Poche de Strasbourg revives the exaltation of a coronation ceremony at Westminster Abbey.

Un año después del jubileo de la reina Isabel II de Inglaterra que celebra sus 70 años de reinado, y poco después de la coronación de su hijo Carlos III, este programa ofrecido por el Ensemble vocal Filigrane y los músicos de la Philarmonie de Poche de Estrasburgo revive la exaltación de una ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster.

Ein Jahr nach dem Jubiläum der englischen Königin Elisabeth II., die ihr 70-jähriges Regierungsjubiläum feierte, und kurz nach der Krönung ihres Sohnes Charles III. knüpft dieses Programm, das vom Vokalensemble Filigrane und den Musikern der Taschenphilharmonie Straßburg aufgeführt wird, an die Exaltiertheit einer Krönungszeremonie in der Westminster Abbey an.

