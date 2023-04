Vernissage de l’exposition Charles Ringenbach, 1 septembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Vernissage avec la participation de Pascal Reber, organiste de la cathédrale de Strasbourg : improvisations sur des tableaux de Charles Ringenbach..

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-01 21:00:00. EUR.

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Opening with the participation of Pascal Reber, organist of the cathedral of Strasbourg: improvisations on paintings by Charles Ringenbach.

Inauguración con la participación de Pascal Reber, organista de la catedral de Estrasburgo: improvisaciones sobre cuadros de Charles Ringenbach.

Vernissage unter Mitwirkung von Pascal Reber, Organist des Straßburger Münsters: Improvisationen über Gemälde von Charles Ringenbach.

Mise à jour le 2023-03-14 par Office de tourisme de Masevaux