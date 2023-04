Festival d’orgue : Musique au Grand Siècle, 20 août 2023, Masevaux-Niederbruck.

Un programme qui fera honneur à la musique du Grand Siècle avec des œuvres flamboyantes interprétées par deux musiciens spécialisés dans le répertoire des 17ème et 18ème siècles : Emmanuel Arakélian et Julien Freymuth. Une découverte musicale exceptionnelle !.

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 . EUR.

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



A program that will honor the music of the Grand Siècle with flamboyant works performed by two musicians specialized in the 17th and 18th century repertoire: Emmanuel Arakélian and Julien Freymuth. An exceptional musical discovery!

Un programa que rendirá homenaje a la música del Grand Siècle con flamantes obras interpretadas por dos músicos especializados en el repertorio de los siglos XVII y XVIII: Emmanuel Arakélian y Julien Freymuth. Un descubrimiento musical excepcional

Ein Programm, das der Musik des Grand Siècle alle Ehre machen wird, mit flammenden Werken, interpretiert von zwei Musikern, die auf das Repertoire des 17. und 18. Jahrhunderts spezialisiert sind: Emmanuel Arakélian und Julien Freymuth. Eine außergewöhnliche musikalische Entdeckung!

