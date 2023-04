Festival d’orgue : Bach et ses prédécesseurs Masevaux-Niederbruck Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Festival d’orgue : Bach et ses prédécesseurs, 6 août 2023, Masevaux-Niederbruck. Un récital d’une profondeur saisissante autour de Bach et de ses prédécesseurs par un organiste emblématique de la jeune génération : Olivier Wyrwas..

A recital of striking depth around Bach and his predecessors by an emblematic organist of the young generation: Olivier Wyrwas. Un recital sorprendentemente profundo sobre Bach y sus predecesores a cargo de un organista emblemático de la generación más joven: Olivier Wyrwas. Ein Rezital von packender Tiefe rund um Bach und seine Vorgänger von einem emblematischen Organisten der jungen Generation: Olivier Wyrwas. Mise à jour le 2023-03-07 par Office de tourisme de Masevaux

