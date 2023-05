Marché aux puces du Conseil de Fabrique et de l’ARE, 17 juin 2023, Masevaux-Niederbruck.

Venez faire des affaires au marché aux puces sous chapiteau. Exposants : Conseil de Fabrique et Association pour la Rénovation de l’Eglise uniquement. Grand choix en meubles, vaisselle, lampadaires, livres, puzzles, objets divers et variés. Bonnes affaires en perspective !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. EUR.

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Come and do business at the flea market under the big top. Exhibitors: Conseil de Fabrique and Association for the Renovation of the Church only. Large choice of furniture, dishes, lamp posts, books, puzzles, various objects. Good deals in prospect!

Venga y haga negocios en el mercadillo bajo la carpa. Expositores: Conseil de Fabrique y Asociación para la Renovación de la Iglesia únicamente. Gran selección de muebles, vajillas, farolas, libros, puzzles, objetos diversos. ¡Buenas ofertas en perspectiva!

Kommen Sie und machen Sie Schnäppchen auf dem Flohmarkt unter einem Zeltdach. Aussteller: Nur Conseil de Fabrique und Association pour la Rénovation de l’Eglise. Große Auswahl an Möbeln, Geschirr, Stehlampen, Büchern, Puzzles, verschiedenen und vielfältigen Gegenständen. Gute Geschäfte in Aussicht!

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme de Masevaux