Soirée tartes flambées au feu de bois 14 Rue du Stade, 27 mai 2023, .

En partenariat avec le Judo-Club de Masevaux, le Camping vous propose de passer une bonne soirée en famille ou entre amis tout en dégustant des tartes flambées cuites au feu de bois..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

14 Rue du Stade

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



In partnership with the Judo-Club of Masevaux, the campsite proposes you to spend a good evening with your family or friends while tasting flambéed pies cooked on wood fire.

En colaboración con el Judo-Club de Masevaux, el camping le ofrece la oportunidad de pasar una buena velada en familia o entre amigos mientras degusta tartas flambeadas cocinadas al fuego de leña.

In Zusammenarbeit mit dem Judo-Club von Masevaux bietet Ihnen der Campingplatz die Möglichkeit, einen schönen Abend mit der Familie oder Freunden zu verbringen und dabei Flammkuchen aus dem Holzofen zu genießen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme de Masevaux