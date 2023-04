Concert Jazz : The Gateway Quintet 24 Rue du Chêne, 26 mai 2023, Masevaux-Niederbruck.

The Gateway Quintet vous propose un univers autour des arrangements des grands quintets de Jazz où chacun y apporte sa finesse, son élégance et son expérience musicale personnelle. Ce groupe saura également ravir les puristes du swing.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . EUR.

24 Rue du Chêne

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



The Gateway Quintet offers a universe based on the arrangements of the great jazz quintets where each member brings his own finesse, elegance and personal musical experience. This group will also delight the purists of swing

El Gateway Quintet le ofrece un universo basado en los arreglos de los grandes quintetos de jazz, donde cada miembro aporta su propia finura, elegancia y experiencia musical personal. Este grupo también hará las delicias de los puristas del swing

The Gateway Quintet bietet Ihnen eine Welt rund um die Arrangements der großen Jazz-Quintette, in die jeder seine Feinheit, seine Eleganz und seine persönliche musikalische Erfahrung einbringt. Diese Gruppe wird auch die Puristen des Swing begeistern

