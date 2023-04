Nuit des musées 2 Rue du Moulin, 13 mai 2023, Masevaux-Niederbruck.

Exposition consacrée au 100ème anniversaire de la Musique Municipale de Masevaux. Photos anciennes, articles de journaux, objets divers. Morceaux de musique interprétés par des musiciens tout au long de la soirée. Petite collation sur place..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:59:00. EUR.

2 Rue du Moulin

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Exhibition dedicated to the 100th anniversary of the Municipal Band of Masevaux. Old photos, newspaper articles, various objects. Pieces of music interpreted by musicians throughout the evening. Small snack on the spot.

Exposición dedicada al centenario de la Banda Municipal de Masevaux. Fotos antiguas, artículos de prensa, objetos diversos. Piezas musicales interpretadas por músicos a lo largo de la velada. Pequeño refrigerio in situ.

Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum der Stadtmusik Masevaux. Alte Fotos, Zeitungsartikel, verschiedene Gegenstände. Musikstücke, die den ganzen Abend über von Musikern vorgetragen werden. Kleiner Imbiss vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de tourisme de Masevaux