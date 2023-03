Concours photos de la Vallée de la Doller et du Soultzbach Masevaux-Niederbruck Catégories d’Évènement: 68290

Faites la promotion de la Vallée de la Doller et du Soultzbach par vos photos et retrouvez-les sur des cartes postales ! Votre Office de Tourisme en collaboration avec Espace Buro à Masevaux-Niederbruck vous propose un concours photos ouvert aux +de 15 ans. Un agrandissement de votre photo ainsi que des cartes postales contenant votre photo seront à gagner ! Règlement du concours et dépôt des photos à l'Office de Tourisme. Possibilité de déposer jusqu'à 10 photos par participant.

