68290 Masevaux-Niederbruck . Journée portes ouvertes de l’atelier vélo Doller. L’association « Roues libres en Doller » vous fait découvrir son projet. Au programme : Atelier démontage de vélo, animations, concert, restauration et buvette. Journée portes ouvertes de l’atelier vélo Doller. L’association « Roues libres en Doller » vous fait découvrir son projet. Au programme : Atelier démontage de vélo, animations, concert, restauration et buvette. +33 6 74 51 74 07 Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2023-03-10 par Office de tourisme de Masevaux

