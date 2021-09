Mascus – Maxime Bonnin – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 3 mars 2022, Nantes.

Horaire : 20:00 21:20

6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Danse/Performance. “N’oublie jamais que tu es un homme”. Mais est-ce possible de l’oublier ? Avec cette première création entre performance et danse, Maxime Bonnin cherche à sonder la notion de masculinité, ses codes et ses normes. Aussi drôle que destructrice, cette quête prend forme dans les relations ludiques et intimes de trois interprètes qui s’amusent des gestes et attitudes genrées pour mieux les interroger. Et ouvrir des espaces sensibles et ludiques pour se repenser, se recréer, se décaler. Et virer jusqu’au grotesque pour mieux révéler nos illusions genrées. mise en scène : Maxime Bonninavec Arnaud Ménard, Alice Tremblay, Lucas Struna Public : à partir de 12 ans Durée : 1h20

T.U. Théâtre Universitaire Nantes 44300

