MASCUS Le Mans, 18 mai 2022, Le Mans.

MASCUS Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec Le Mans

2022-05-18 – 2022-05-18 Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec

Le Mans Sarthe

Pièce pluridisciplinaire entre danse et théâtre, Mascus est un terrain de jeu où l’on s’échange des codes, des normes et des récits autour de la masculinité. En tissant des relations ludiques et intimes, trois interprètes s’amusent des gestes et attitudes de genre pour mieux les révéler et les interroger dans une quête à la fois drôle, cruelle et destructrice.

https://www.maison-mab.com/mascus

Mascus [Maison Mab]

Ecriture et mise en scène: Maxime Bonnin

Interprétation: Arnaud Ménard, Alice Tremblay, Lucas Struna

Dans le cadre du Forum, le genre en questions dont le thème est Le genre en questions…dans l’espace public. “Fais-moi d’la place” !

billetterie-eve@univ-lemans.fr

Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-02 par