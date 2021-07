MASCOTTE Le Mans, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Le Mans.

MASCOTTE 2021-07-14 – 2021-07-14 Parc de Tessé Avenue de Paderborn

Le Mans Sarthe

Festival Soirs d’été. Cie Jusqu’ici Tout Va Bien. Il y aura sûrement de la douceur et des câlins sur fond de musique lancinante. Des colères acrobatiques et impuissantes, des mouvements empêchés et une tentative d’échapper, et d’affirmer qu’il y a un humain sous le costume de la mascotte. Genre : Cirque et mouvement. Dès 7 ans. Durée : 25 min.

https://www.facebook.com/soirsdeteaumans

Festival Soirs d’été. Cie Jusqu’ici Tout Va Bien. Il y aura sûrement de la douceur et des câlins sur fond de musique lancinante. Des colères acrobatiques et impuissantes, des mouvements empêchés et une tentative d’échapper, et d’affirmer qu’il y a un humain sous le costume de la mascotte. Genre : Cirque et mouvement. Dès 7 ans. Durée : 25 min.

dernière mise à jour : 2021-07-02 par