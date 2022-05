Mascotte Caen Caen Catégories d’évènement: 14000

Mascotte Ecole Notre Dame 26 rue Jean Eudes Caen

2022-08-26 16:00:00 – 2022-08-26 16:45:00

Caen 14000 Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie JUSQUE’ICI TOUT VA BIEN propose un spectacle de cirque contemporain. Chauffeur de stade, emblème de pub ou de parc d’attractions : nous avons tous déjà vu une mascotte au sourire figé qui se dandine pour le plus grand plaisir des enfants. Mais derrière les câlins, coucous de la main et chorégraphies kitsch que reste-t-il de l’humain dont le boulot est d’habiter la mascotte ? Qui est celui à l’intérieur ? Cette fois-ci, vous allez rencontrer l’être de chair qui se cache dans le personnage en mousse. Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie JUSQUE’ICI TOUT VA BIEN propose un spectacle de cirque contemporain. Chauffeur de stade, emblème de pub ou de parc d’attractions : nous… eclatsderue@caen.fr Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie JUSQUE’ICI TOUT VA BIEN propose un spectacle de cirque contemporain. Chauffeur de stade, emblème de pub ou de parc d’attractions : nous avons tous déjà vu une mascotte au sourire figé qui se dandine pour le plus grand plaisir des enfants. Mais derrière les câlins, coucous de la main et chorégraphies kitsch que reste-t-il de l’humain dont le boulot est d’habiter la mascotte ? Qui est celui à l’intérieur ? Cette fois-ci, vous allez rencontrer l’être de chair qui se cache dans le personnage en mousse. Ecole Notre Dame 26 rue Jean Eudes Caen

