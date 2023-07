Fête des battages à Salignac Mascolet Saint-Crépin-et-Carlucet, 14 juillet 2023, Saint-Crépin-et-Carlucet.

Saint-Crépin-et-Carlucet,Dordogne

Fête des battages le 14/15/16 juillet 2023 au stade de foot de Salignac Eyvigues organisée par les Vieilles Périgourdines.

Exposition d’anciens matériels agricoles, tracteurs, moteurs fixes, voitures d’époque, motos

Bourse d’échange : emplacement 2.50€ ml

Démonstration de battage avec différentes batteuses, triage du blé, animations, défilé de vieux tracteurs,

Restauration sur place avec buvette

Entrée et parking visiteurs gratuits

Aire de camping car avec service gratuit à 1 km

Vendredi 14 juillet : restauration possible aussi au marché gourmand dans le bourg de Salignac.

2023-07-14 fin : 2023-07-16 . .

Mascolet

Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Threshing festival on July 14/15/16, 2023 at the Salignac Eyvigues soccer stadium, organized by the Vieilles Périgourdines.

Exhibition of old farming equipment, tractors, stationary engines, vintage cars, motorcycles, etc

Tradeshow: space 2.50? ml

Threshing demonstration with various threshing machines, wheat sorting, entertainment, old tractor parade,

Catering on site with refreshment bar

Free admission and parking for visitors

Camper park with free service 1 km away

Friday July 14: Catering also available at the gourmet market in the village of Salignac

Fiesta de la trilla los días 14/15/16 de julio de 2023 en el estadio de fútbol de Salignac Eyvigues, organizada por los Vieilles Périgourdines.

Exposición de material agrícola antiguo, tractores, motores estacionarios, coches de época, motos, etc

Mercado de intercambio: puesto de 2,50?

Demostración de trilla con varias trilladoras, clasificación de trigo, animaciones, desfile de tractores antiguos,

Restauración in situ con bar

Entrada y aparcamiento gratuitos para los visitantes

Aparcamiento para autocaravanas con servicio gratuito a 1 km

Viernes 14 de julio: Catering también disponible en el mercado gourmet del pueblo de Salignac

Dreschfest am 14./15./16. Juli 2023 im Fußballstadion von Salignac Eyvigues, organisiert von den Vieilles Périgourdines.

Ausstellung von alten landwirtschaftlichen Geräten, Traktoren, stationären Motoren, Oldtimern und Motorrädern

Tauschbörse: Stellplatz 2.50? ml

Dreschvorführung mit verschiedenen Dreschmaschinen, Kornsortierung, Animationen, Parade alter Traktoren,

Verpflegung vor Ort mit Getränkestand

Kostenloser Eintritt und Parkplatz für Besucher

Wohnmobilstellplatz mit kostenlosem Service 1 km entfernt

Freitag, 14. Juli: Verpflegung auch auf dem Gourmetmarkt in der Ortschaft Salignac möglich

Mise à jour le 2023-07-07 par OT du pays de Fénelon