Mascarville

Stage Chant : Une technique vocale complète et efficace. Tout ce que vous vouliez savoir sur votre voix et que l’on ne vous avait jamais dit Mascarville, 30 octobre 2021 09:00, Mascarville. 30 et 31 octobre 180 euros http://www.enchanter.fr/chant/stage-de-chant.html, 0606494555 Une technique vocale complète et efficace. Tout ce que vous vouliez savoir sur votre voix et que l’on ne vous avait jamais dit … Comprendre enfin sa voix! Comprendre le geste vocal (Physiologie et anatomie)

Comprendre et ressentir ce qu’il se passe dans le geste vocal.

Comprendre et améliorer les blocages de sa voix : fatigue vocale, manque de puissance, monter dans les aigus sans forçage, améliorer le passage, abaisser son larynx…

Connaître sa voix et les fréquences qu’il me faut travailler.

Elargir sa palette de couleurs vocale au travers des différents mécanismes et résonateurs.

Interpréter une chanson et travailler sur l’intention. Mais surtout comprendre ce que l’on ne vous avait jamais expliqué! Mascarville 1 Lieu dit en pezou 31460 Mascarville En Marignol Haute-Garonne samedi 30 octobre – 09h00 à 18h00

dimanche 31 octobre – 09h00 à 18h00

