Balade conférence // Histoire du domaine De Chateauvieux Mascarin – Jardin botanique de La Réunion Saint-Leu, 16 septembre 2023, Saint-Leu.

Guide conférencier interprète, héritier de l’histoire de ce domaine étant l’arrière-arrière-arrière petit fils de Sosthènes d’Armand de Chateauvieux, Nicolas Barniche a découvert les Colimaçons lors de séjours de vacances chez Marie-Thérèse de Chateauvieux, sa grand tante, alors que le domaine n’était plus que l’ombre de ce qu’il fut. Et ses questionnements ont longtemps été : que s’est-il passé ici ? Comment les gens vivaient-ils ? Pourquoi tout était en ruine ?

Il a développé depuis 2021, grâce notamment à une résidence patrimoine et création de 6 mois au sein de Mascarin Jardin Botanique avec le soutien du Département de La Réunion, une visite guidée dont le but est de transmettre l’histoire de l’ancien domaine agricole et cannier, créé au 19è siècle.

Le but est de comprendre comment vivaient les habitants à Colimaçons à cette époque jusqu’à la vente du domaine au Conseil Général et la réhabilitation du site en ce magnifique jardin botanique.

Mascarin – Jardin botanique de La Réunion 2, rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion L'ancien domaine de la famille de Châteauvieux (1857-1985), aujourd'hui propriété du Département, abrite le jardin botanique de La Réunion. La villa, de style néo-classique, et ses dépendances agricoles restaurées présentent des expositions permanentes et temporaires. RD 12, soit par la nationale en passant par Saint-Leu, soit par la route Hubert-Delisle (axe Trois-Bassins – La Chaloupe Saint-Leu).

© Histoire De – Mascarin Jardin Botanique de La Réunion