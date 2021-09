Mascarades + Tutuguri – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 18 janvier 2022, Nantes.

2022-01-18 Représentations les 18 et 19 janvier 2022 à 19h

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations les 18 et 19 janvier 2022 à 19h

Danse – Soirée partagée. “Mascarades” – Conception et interprétation : Betty Tchomanga Devant nous, Mami Wata, déesse des eaux et figure des bas-fonds de la nuit, du pouvoir et de la sexualité. Elle nous fait face comme une sirène échouée qu’on regarderait… Dans cette pièce, qui emprunte cette divinité aquatique du culte africain vaudou, la chorégraphe Betty Tchomanga mêle performance dansée, jouée, et création sonore. Ici, tout est affaire de répétition, de rythme dans un mouvement qui monte crescendo jusqu’à une transe, puissante, monstrueuse et totalement libératrice. On lâche prise. / Durée : 45 min. “Tutuguri” – de et avec Flora DétrazChant, chuchotis, cliquetis… Ici, les résonances des cordes vocales transforment le corps en réceptacle vibrant jusqu’à produire un assemblage inattendu, voire déroutant. Depuis 2013, Flora Detraz crée des pièces chorégraphiques qui questionnent la relation entre la voix et le mouvement. Ici, elle explore le corps vocal, ou plutôt les manières dont les sonorités glissent et se heurtent à la gestuelle. / Durée : 45 min Dans le cadre du Festival Trajectoires (du 14 au 30 janvier 2022)

T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr