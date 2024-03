Mascarades, le solo de Betty Tchomanga au Théâtre de la Bastille Théâtre de la Bastille Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 18h00 à 18h55

Du jeudi 21 mars 2024 au mardi 26 mars 2024 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 20h55

.Public jeunes et adultes. payant

De 15 à 25 euros.

Embarquez pour le premier solo de Betty Tchomanga !

Faisant de la pulsation et du saut des motifs chorégraphiques, Mascarades déploie une danse peuplée de présences invisibles. Betty Tchomanga convoque la divinité vaudou Mami Wata et se fait femme-sirène, figure de la nuit, du pouvoir et de la sexualité, aussi fascinante que dangereuse…

Théâtre de la Bastille 76, rue de la Roquette 75011

© Queila Fernandez