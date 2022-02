Mascarades – Betty Tchomanga Théâtre d’Orléans, 8 mars 2022, Orléans.

Mascarades – Betty Tchomanga

Théâtre d’Orléans, le mardi 8 mars à 22:00

**La danseuse et chorégraphe Betty Tchomanga s’anime progressivement au son de musiques électroniques inspirées de la scène gqom d’Afrique du Sud. Avec une énergie folle, elle nous embarque entre danse et transe.** Mami Wata est une déesse des eaux, figure des bas-fonds de la nuit, du pouvoir et de la sexualité. Sirène échouée, elle fait face aux gens qui sont venus la voir. Elle saute. Le saut qui la traverse est un saut vertical, régulier. Danser en latin se dit saltare, de saltus, le saut. Ici, l’artiste crée une danse de sauts comme la rémanence d’un geste ancien. Sauter comme la métaphore d’un désir, d’une recherche de plaisir. Un désir de plaisir. Un désir d’autre, de l’autre, de ce qu’on ne possède pas ou de ce que l’on n’est pas. Sauter pour exulter. Sauter pour expulser. Sauter pour endurer. Sauter pour résister. Sauter pour atteindre. Sauter pour devenir. Sauter pour mourir. Sauter pour être. Avec une énergie folle, la danseuse et chorégraphe Betty Tchomanga nous embarque entre danse et transe au son de musiques électroniques inspirées de la scène gqom d’Afrique du Sud. − **Association Lola Gatt** Conception, interprétation Betty Tchomanga Regard extérieur Emma Tricard, Dalila Khatir Consultante travail vocal Dalila Khatir Création lumières Eduardo Abdala Création sonore Stéphane Monteiro Régie lumières (en alternance) Eduardo Abdala, Arthur Gueydan Régie son (en alternance) Stéphane Monteiro, Arnaud de la Celle, Michel Assier Andrieu − **Mardi 8 mars** 22h − Salle Touchard Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 45 minutes

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T22:00:00 2022-03-08T22:45:00