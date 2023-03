MASCARADE LA BOITE A RIRE PERPIGNAN Catégories d’Évènement: Perpignan

Avec l'arrivée de la pandémie de COVID 19, Marc Le Notre, PDG d'une marque de sous-vêtements sur le déclin, s'inquiète de la survie de son entreprise. Les mesures de confinement vont le contraindre à supporter les excentricités de sa femme, fascinée par les réseaux sociaux. Pire, il va lui falloir cohabiter avec sa fille, véritable bobo parisienne, avec qui il est en froid. Mais Marc est toutefois loin d'imaginer à quel point la crise sanitaire va bouleverser sa vie… Une comédie de Alain Bergonzoli avec Valérie Delcloque, Sarah Majeau et Alain Bergonzoli

MASCARADE
LA BOITE A RIRE PERPIGNAN
113 AV.DU PALAIS DES EXPOSITIONS
Pyrénées-Orientales

Un spectacle à la date du 2023-05-14 à 17:30. Tarif : 18.0 euros.

