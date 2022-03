“MASCARADE” PAR LE THEATRE AMATEUR GETINOIS A GETIGNE Gétigné Gétigné Catégories d’évènement: Gétigné

Gétigné Loire-Atlantique Gétigné 5.5 EUR La Troupe du Théâtre Amateur Gétignois rassemble une cinquantaine de passionnés de théâtre, comédiens débutants ou confirmés, qui s'attellent à appuyer leur passion par la création et la représentation de spectacles de théâtre. Le Théâtre Amateur Gétinois (TAG) se présente sous la forme d'une association loi 1901. Elle propose des spectacles dédiés aux adultes comme aux enfants, ainsi qu'aux professionnels qui le désirent. La troupe a déjà joué sur scène la pièce "Pff..!", écrite par Éric Hubert, une comédie pour adultes ou le monde du travail côtoie l'adultère… pour le plus grand amusement des spectateurs. Représentation: 1ère partie : Atelier jeunes "Le roi s'habille" de Agnès Rosenstiehl • Atelier ados présente "L'Impromptu de Versailles" de Molière • 2ème partie les adultes présenteront "Les précieuse ridicules" de Molière. Mise en scène de Coraline Arnaud les 25 et 26 mars à 20h30 et 27 mars à 15h theatreamateurgetignois.44@gmail.com +33 6 89 64 03 77 http://theatreagetigne.wixsite.com/theatre-a-getigne

