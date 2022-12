Mascarade Pagolle Pagolle Pagolle Catégories d’évènement: Pagolle

Pyrénées-Atlantiques

Mascarade Pagolle, 29 janvier 2023, Pagolle Pagolle. Mascarade Place du fronton Pagolle Pyrénées-Atlantiques

2023-01-29 – 2023-01-29 Pagolle

Pyrénées-Atlantiques Pagolle EUR 0 Forme de théâtre joué, chanté et dansé en plein air et organisé chaque année par les jeunes d’un village en Soule. Forme de théâtre joué, chanté et dansé en plein air et organisé chaque année par les jeunes d’un village en Soule. Pagolle

