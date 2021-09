Mascarade – Cédric Cherdel – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 22 janvier 2022, Nantes.

2022-01-22

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Danse. “Mascarade est une pièce de danse qui laisse venir. J’ai choisi ce titre pour ses multiples sens et pour sa capacité à contenir le vivant. De la fête à la tromperie, la mascarade contient (partout dans le monde) l’âme des cultures qui permet de rendre à nos actes présents leurs valeurs, leurs sens, leurs dimensions sacrées. Sur le plateau, les interprètes entrelacent la marche, la voix, le cri, la danse, la polyphonie. En exerçant et articulant ces pratiques multiples, ils envisagent le plateau comme un atelier de fabrique et tenteront avec réussites ou échecs, avec humour et dérision, de trouver le son qui unira leurs voix. Il leur faudra trouver la force et la poésie pour faire de ce présent hiver un nouveau printemps. On pourrait dire que Mascarade, c’est l’histoire d’un peuple qui attend que ça bascule.” Cédric CherdelChorégraphie : Cédric CherdelAvec Laurent Cebe, Aïcha El Fishawy, Côme Fradet, Quentin Gibelin et Léa Rault Durée : 1h Dans le cadre du Festival Trajectoires (du 14 au 30 janvier 2022)

T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr