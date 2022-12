Mascarade Arrast-Larrebieu, 19 février 2023, Arrast-Larrebieu Arrast-Larrebieu. Mascarade Place du fronton Arrast-Larrebieu Pyrénées-Atlantiques

2023-02-19 – 2023-02-19 Arrast-Larrebieu

Pyrénées-Atlantiques Arrast-Larrebieu EUR 0 Représentation de la mascarade assurée par les jeunes des villages de Tardets et Alos-Sibas-Abense.

Les barricades débuteront à partir de 9h.

La représentation aura lieu à partir de 15h15 sur la place du village, salle couverte en cas de pluie. Représentation de la mascarade assurée par les jeunes des villages de Tardets et Alos-Sibas-Abense.

Détails Catégories d’évènement: ARRAST LARREBIEU, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arrast-Larrebieu Adresse Place du fronton Arrast-Larrebieu Pyrénées-Atlantiques Ville Arrast-Larrebieu Arrast-Larrebieu lieuville Arrast-Larrebieu Departement Pyrénées-Atlantiques

