Vendée Visite guidée de l’exposition « Lamarche-Ovize. Les dinosaures végétariens » MASC – Musée d’art moderne et contemporain des Sables d’Olonne Les Sables-d’Olonne, 16 septembre 2023, Les Sables-d'Olonne. Visite guidée de l’exposition « Lamarche-Ovize. Les dinosaures végétariens » Samedi 16 septembre, 15h00 MASC – Musée d’art moderne et contemporain des Sables d’Olonne Venez découvrir l’exposition « Lamarche-Ovize. Les dinosaures végétariens » en compagnie de Noémie, médiatrice. MASC – Musée d’art moderne et contemporain des Sables d’Olonne Rue de Verdun, 85100 les Sables d’Olonne Les Sables-d’Olonne 85100 Vendée Pays de la Loire 0251320116 http://www.lemasc.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

