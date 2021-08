Masar مسار Théâtre Pitoëff, 11 septembre 2021, Genève.

Masar مسار

Théâtre Pitoëff, le samedi 11 septembre à 21:00

Musique Lauréat d’un concours lancé par La Bâtie, Masar, qui signifie le cheminement en arabe, est un parcours immersif en Afrique du Nord. Performance audiovisuelle à l’intersection des musiques traditionnelles, du spoken word et du drone, elle fore dans l’écosystème visuel et sonore de ses rues pour plonger dans le prosaïque de ses quotidiens. Cheminant à travers un patchwork d’expressions populaires, de sonorités vernaculaires et de vécus en bribes, Masar déconstruit les répertoires musicaux locaux en les replongeant dans leurs biotopes respectifs jusqu’à en extirper leur substance. Une exploration sensorielle où la vue et l’ouïe se retrouvent, l’espace d’un concert semi-improvisé, noyées dans un entremêlement de séquences vidéo, de taqasim et de field recordings. Entre technologie de pointe et traditions millénaires, sonorités organiques et électroniques, ici et là-bas, le duo Zafîf et Damien Schmocker joueront sur les contrastes et le métissage pour nouer des liens entre les cultures européennes et nord-africaines. Ce ciné-concert interactif sera diffusé en streaming dans différents lieux à Tunis et à Alger et offrira aux différents publics la possibilité de se rencontrer. Winner of a competition launched by La Bâtie, Masar, which means “path” in Arabic, is an immersive journey through North Africa. An audio-visual performance at the crossroads of traditional music, spoken word and drone, it drills into the visual and sound ecosystem of its streets to plunge into the prosaic of its daily life. Walking through a patchwork of popular expressions, vernacular sounds and snippets of life, Masar deconstructs local musical repertoires by plunging them back into their respective biotopes until their substance is extracted. A sensory exploration in which sight and hearing are, for the duration of a semi-improvised concert, drowned in an intermingling of video sequences, taksims and field recordings. Between advanced technology and ancient traditions, organic and electronic sounds, here and there, the duo Zafif and Damien Schmocker will play on contrasts and hybridisation to forge links between European and North African cultures. This interactive film concert will be streamed in different places in Tunis and Algiers and will offer different audiences the possibility to meet. Ouverture des portes 20:30 Une création 2021 Coproduction La Bâtie-Festival de Genève Avec le soutien du Fonds culturel Sud – Artlink

Plein tarif : CHF 23.- / Tarif réduit : CHF 17.- / Tarif spécial : CHF 12.- / Tarif festivalier : CHF 7.-

La Bâtie – Festival de Genève

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T21:00:00 2021-09-11T23:00:00