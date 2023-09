Fête votive à Mas-Thibert Mas-Thibert Arles, 29 septembre 2023, Arles.

Vendredi 29 septembre

17h bandido

21h Course au plan

Samedi 30 septembre

10h Abrivado

16h Course au plan

17h bandido

21h Course au plan

Dimanche 1er octobre

10h Abrivado longue

16h Course au plan

17h bandido

Fête foraine pendant tout le week-end

Mas-Thibert 13104 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

