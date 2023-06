Les Suds, à Mas-Thibert / Concert de AYWA Mas-Thibert Arles, 28 septembre 2019, Arles.

Les Suds, à Mas-Thibert / Concert de AYWA Samedi 28 septembre 2019, 20h30 Mas-Thibert Gratuit

Dans le cadre du Week-end à Mas-Thibert, SUDS vous donne rendez-vous au cœur du village pour une soirée concert avec AYWA.

Dans un esprit de fête, de rencontre, de partage et de mixité, ce quintet explosif combine les codes des musiques traditionnelles balkanique, hindoustani, gnawa et raï avec des influences rock, reggae et jazz… emportant le public dans de véritables moments de transe grâce à un univers musical mélodique, rebelle et spirituel.

Avec Adil Smaali chant, ngoni, karkabou – Damien Fadat flûte traversière, choeurs – Théophile Vialy guitare électrique, choeurs – Guilhem Chapeau Centurion basse, tablas, choeurs – Damien Hilaire batterie, choeurs.

Le groupe a remporté le 1er prix des Journées Musicales de Carthage (Tunisie, 2017), a été finaliste des Diaspora Music Awards 2017 (Villes des Musiques du Monde, Paris), s’est produit lors du festival Visa For Music (Maroc, 2017) et pour l’Usadba Jazz Festival à Moscou (Russie, 2018).

La Radio des Suds s’invite également dans vos oreilles tout au long du week-end… et diffusera les « récits de traversées » collectés auprès des habitantes de Mas-Thibert.

Mas-Thibert 13104 Mas-Thibert Arles 13200 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-28T20:30:00+02:00 – 2019-09-28T22:00:00+02:00

concert musique du monde

Jaime Twolnky