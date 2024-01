CONTES ET RENCONTRES – SOIREE D’OUVERTURE – DANIEL VILLANOVA Mas-Saint-Chély, samedi 10 février 2024.

Mas-Saint-Chély Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10

Bourougnan- speaks Molière

Le pittoresque village de Bourougnan entre en résistance contre le gouvernement français qui a décidé d’imposer à la

population l’injection d’un mystérieux produit « Le speaking Molière » afin de célébrer les 400 ans de la naissance du

grand Molière. Ce produit va permettre à tous les français de s’exprimer en vers tout au long de l’année. L’arme de la rébellion : une comédie en cinq actes, en vers ou en prose ! Daniel Villanova s’amuse ici de notre monde actuel, en dénonçant les errements et les aberrations avec une verve éblouissante en mélangeant un peu le français, l’occitan et l’espagnol. Ce sont tous les personnages de la comédie villanovesque qui honorent le grand Maître, autant sur le fond que sur la forme. «On retrouve dans mes spectacles l’esprit de moquerie, d’insoumission qui règne dans nos villages et que j’ai exacerbé.» L’occasion de faire une belle rencontre avec un acteur comique et engagé qui se définit lui-même comme étant un humoriste anarchiste dont le passé de comédien attise l’intelligence.

vin chaud et fouace à l’issue du spectacle

Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie



