LA BÊTE – CIE LOBA Mas-Saint-Chély, 24 janvier 2024, Mas-Saint-Chély.

Mas-Saint-Chély,Lozère

Une conférence immersive sur l’homme sauvage… dont un spécimen aurait vécu dans une forêt près de chez vous.

Même forêt, même nuit, même orage qu’à la fin de SAUVAGE : magnéto-cassette à l’épaule, Jean Durruti, 19 ans, piste la bête de la zone, qu’i….

2024-01-24 fin : 2024-01-24 . EUR.

Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie



An immersive conference on the wild man? a specimen of which is said to have lived in a forest near you.

Same forest, same night, same storm as at the end of SAUVAGE: tape recorder at the shoulder, 19-year-old Jean Durruti tracks down the local beast, which he…

Una conferencia inmersiva sobre el hombre salvaje… un ejemplar del que se cree que vivió en un bosque cerca de usted.

El mismo bosque, la misma noche, la misma tormenta que al final de SAUVAGE: grabadora al hombro, Jean Durruti, de 19 años, rastrea a la bestia de la zona, a la que…

Eine immersive Konferenz über den wilden Mann, von dem ein Exemplar in einem Wald in Ihrer Nähe gelebt haben soll.

Der 19-jährige Jean Durruti hat einen Kassettenrekorder über der Schulter und spürt die Bestie der Gegend auf, die er in den letzten Jahren aufgespürt hat….

