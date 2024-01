CINÉCO: LA FILLE DE SON PÈRE Mas-Saint-Chély, samedi 2 mars 2024.

CINÉCO: LA FILLE DE SON PÈRE Mas-Saint-Chély Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02

La fille de son père

France, 2023, 1h31

De Erwan Le Duc

avec Nahuel Perez Biscayart, Céleste Brunnquell, Maud Wyler

Comédie dramatique

VF

Etienne a vingt ans à peine lorsqu’il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Etienne choisit de ne pas en faire un drame. Etienne et Rosa se construisent une vie heureuse. Seize ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu’il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, le passé ressurgit.

C’est donc l’histoire d’un père qui va (devoir) laisser partir sa fille et d’une fille qui va (pouvoir) quitter son père. En creux, c’est l’histoire d’un amour disparu et d’une mère absente. Pour vivre avec – c’est-à-dire sans – Etienne et Rosa ont inventé une manière bien à eux de passer le temps et d’habiter le présent. De ne rien laisser paraître… Lorsque surgit l’instant d’accorder ses affects à la météo d’un événement imprévu, l’équilibre vacille.

Erwan Le Duc (rappelez vous Perdrix et Sous contrôle) rend compte du dérèglement émotionnel / climatique avec des parti-pris formalistes, visuels comme sonores. Le récit devient flottant, moins déterminé par le verbe et la linéarité, et le spectateur éprouve le passage du répit à la fuite, du détachement à la mélancolie. Un film touchant, doux, sensible et beau, léger comme nuage de printemps.

EUR.

MAS DE VAL

Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie



