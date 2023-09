Conférences, ateliers et créativité ! Mas Pams Bompas Catégories d’Évènement: Bompas

Pyrénées-Orientales Conférences, ateliers et créativité ! Mas Pams Bompas, 14 octobre 2023, Bompas. Conférences, ateliers et créativité ! Samedi 14 octobre, 10h00 Mas Pams Gratuit. Sur inscription. Places limitées à 25 personnes pour la Battle et les ateliers. Au programme :

– Battle d’architecture de 10h à 18h.

– Atelier fresque urbaine de 10h à 12h.

– Conférence sur le bois de 10h30 à 12h.

– Atelier croquis de 14h30 à 16h.

– Conférence de Jean-Pascal Cavalière, d’Otéis, de 16h30 à 18h

Apéritif à 18h ! Mas Pams 3 avenue de la Salanque, 66430 Bompas Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 34 12 37 https://www.caue66.fr https://www.facebook.com/caue66 [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 34 12 37 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@caue66.fr »}] L’installation sportive « Complexe Sportif – Mas Pams » est située dans la commune de Bompas. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

