Magie à Veyrac Mas Martin – Salle Jean Ferrat Veyrac, 4 novembre 2023, Veyrac.

Veyrac,Haute-Vienne

Après le succès des derniers spectacles joués dans des salles combles, les magiciens du Cercle Robert-Houdin du Limousin reviennent avec un nouveau spectacle et des numéros toujours aussi surprenants les uns que les autres avec un plateau d’Artistes éclectiques où seront représentées différentes facettes dans la magie (grandes illusions, mentalisme, humour…).

Cette année encore, la magie rapprochée (close-up) sera mise à l’honneur avant le spectacle. Ce type de magie (avec de petits objets : cartes, pièces, cordes…) à quelques centimètres de vos yeux, vous laissera sans voix.

Si vous voulez rester ou retomber en enfance le temps d’un spectacle, alors réservez dès maintenant votre place..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Mas Martin – Salle Jean Ferrat Mas Martin

Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Following the success of their last shows, which played to packed houses, the magicians of the Cercle Robert-Houdin du Limousin are back with a new show and acts, each as surprising as the last, featuring an eclectic line-up of artists representing different facets of magic (grand illusions, mentalism, humor, etc.).

Once again this year, close-up magic will take center stage before the show. This type of magic (using small objects: cards, coins, ropes, etc.) just a few centimetres from your eyes, will leave you speechless.

If you’d like to stay or fall back into childhood for the duration of a show, then book your place now.

Tras el éxito de sus últimos espectáculos, que llenaron las salas, los magos del Cercle Robert-Houdin du Limousin regresan con un nuevo espectáculo y unas actuaciones tan sorprendentes como siempre, con un elenco ecléctico de artistas que representan diferentes facetas de la magia (grandes ilusiones, mentalismo, humor, etc.).

Un año más, la magia de cerca será la protagonista antes del espectáculo. Este tipo de magia (con pequeños objetos: cartas, monedas, cuerdas, etc.) a escasos centímetros de sus ojos, le dejará sin palabras.

Si desea quedarse o volver a la infancia durante el espectáculo, reserve ya su plaza.

Nach dem Erfolg der letzten Shows in ausverkauften Sälen kehren die Zauberer des Cercle Robert-Houdin du Limousin mit einer neuen Show und immer wieder neuen überraschenden Nummern zurück.

Auch in diesem Jahr wird die Close-up-Zauberei vor der Show gefeiert. Diese Art der Magie (mit kleinen Objekten wie Karten, Münzen, Seilen usw.), die nur wenige Zentimeter von Ihren Augen entfernt ist, wird Sie sprachlos machen.

Wenn Sie für die Dauer einer Vorstellung in Ihre Kindheit zurückversetzt werden möchten, dann sollten Sie jetzt Ihren Platz reservieren.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Limoges Métropole