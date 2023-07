Toast Aqui! au Mas Levigné Mas Levigné Maxou, 21 juillet 2023, Maxou.

Maxou,Lot

Toast Aqui ! Pour la deuxième soirée de 2023, Patrick Brouelles t’a mijoté une programmation des plus sympathiques:

Al’Tarba

Gwyn Wurst

Dj B-side

Réservation obligatoire. Places limitées.

2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-22 02:00:00. EUR.

Mas Levigné

Maxou 46090 Lot Occitanie



Toast Aqui! For the second evening of 2023, Patrick Brouelles has put together a line-up to suit your taste:

Al’Tarba

Gwyn Wurst

Dj B-side

Reservations essential. Limited seating

¡Brindis Aqui! Para la segunda velada de 2023, Patrick Brouelles ha preparado un programa para todos los gustos:

Al’Tarba

Gwyn Wurst

Dj B-side

Reserva obligatoria. Plazas limitadas

Toast Aqui! Für den zweiten Abend des Jahres 2023 hat dir Patrick Brouelles ein äußerst sympathisches Programm zusammengestellt:

Al’Tarba

Gwyn Wurst

Dj B-side

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Plätze

