Atelier musical « Une Fenêtre sur le Brésil » 3 – 13 juillet MAS La Goélette, CUERS

Le CHANTIER – Centre de création des musiques du monde, organise du 3 au 13 juillet des ateliers musicaux avec les artistes Sylvia Auclair (chanteuse, multi-instrumentiste) et Aurélie Sureau (percussions) – Compagnie Au Fil de l’Eau, auprès de jeunes autistes de la MAS La Goëlette à Cuers et de l’IME La Frégate à Toulon (association AIDERA VAR), autour de leur création « Une Fenêtre sur le Brésil ». Ces ateliers ont lieu chaque matin à la MAS La Goélette à Cuers, avec une restitution le jeudi 13 juillet. L’après-midi, les musiciennes sont en résidence de création au Chantier, à Correns.

Une restitution collective, sous la forme d’une « Parade brésilienne », clôturera ce stage pour les participants rejoints sur ce projet par d’autres résidents de AideraVar.

Les Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) sont des établissements qui ont pour objectif de répondre aux besoins des personnes adultes handicapées en situation de « grande dépendance ». Les MAS ont été créées en septembre 1978 suite à l'application du décret de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées de 1975. Les MAS ont pour mission d'offrir une aide humaine et technique permanente, proche et individualisée à ces adultes handicapés.

AIDERA VAR :

Association pour l’Intégration, ,le Développement de l’Éducation et la Recherche pour l’Autisme dans le Var

Les Missions de AideraVar :

Aider, Accompagner, Innover et Accueillir. Pour des réponses adaptées à chaque situation

Origines de l’association :

L’Association AideraVar a été créée en 2002 à l’initiative de parents d’enfants autistes, qui comme beaucoup d’autres en France, faisaient le constat d’une pénurie de places pour l’accueil en établissement des personnes avec autisme. Comment remédier à l’absence d’accompagnement éducatif et structuré pour ces enfants handicapés, alors que des pratiques innovantes pour apporter des solutions adaptées existaient parallèlement, en France et dans certains pays anglo-saxons, et faisaient preuve d’efficacité ?

Une histoire parmi d’autres, mais avec une approche singulière :

Conseillée par des professionnels du secteur médico-social et encouragée par le ministère de la Santé à développer dans le Var un dispositif expérimental, dans le cadre du plan Autisme, cette association a ainsi ouvert dès 2008 son premier établissement, puis dès les premières années de sa création, développé des accompagnements adaptés pour répondre à la diversité des situations liées aux troubles du spectre autistique (TSA).

Son action solidaire, basée sur des approches pluridisciplinaires, concrètes et innovantes, se poursuit jusqu’à aujourd’hui. AIDERA Var est devenue au fil des ans une plateforme, socle de nombreuses actions pour faire face à la complexité de l’accompagnement des personnes atteintes de TSA.

2008 : Ouverture d’un Institut Médico Educatif – IME “la Frégate”

Destiné à l’accompagnement de jeunes de 6 à 20 ans, c’est le premier établissement de l’Association, qui ouvre la voix à un dispositif expérimental d’internat d’alternance comportant 6 places.

2015 : Ouverture d’une Maison d’Accueil Spécialisée – MAS “la Goélette”

Un lieu de vie qui offre un accueil à l’année pour 24 adultes autistes, tout en permettant à leur famille un court séjour sur place pour un moment de retrouvailles. Parking à proximité

