LE PERE NOEL N’HABITE PLUS A CETTE ADRESSE Mas du Pont Le Crès, 3 décembre 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Grand-mère Pétunia vit seule dans sa maison de la Nouvelle Orléans.

Elle reçoit peu de visite et passe son temps à tricoter en se racontant des histoires..

2023-12-03 11:00:00 fin : 2023-12-03 11:40:00. EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



Grandma Petunia lives alone in her New Orleans home.

She has few visitors and spends her time knitting and telling stories.

La abuela Petunia vive sola en su casa de Nueva Orleans.

Recibe pocas visitas y pasa el tiempo tejiendo y contando historias.

Großmutter Petunia lebt allein in ihrem Haus in New Orleans.

Sie empfängt nur selten Besuch und verbringt ihre Zeit damit, zu stricken und sich Geschichten zu erzählen.

