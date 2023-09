IMAGINACONTE Mas du Pont Le Crès, 10 septembre 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Les dimanches 10, 17, 24 septembre 2023 à 11h

Quand des enfants se retrouvent dépourvus de tablettes et d’internet, l’ennui les guette.

Et si un livre recelait le secret pour voyager à travers les contes?.

Mas du Pont

Sundays, September 10, 17, 24, 2023 at 11 a.m

When children find themselves without tablets and the internet, boredom looms.

What if a book held the secret to travelling through fairy tales?

Domingos 10, 17 y 24 de septiembre de 2023 a las 11 h

Cuando los niños se encuentran sin tabletas ni Internet, el aburrimiento acecha.

¿Y si un libro contuviera el secreto para viajar a través de los cuentos de hadas?

Sonntag, 10., 17. und 24. September 2023 um 11 Uhr

Wenn Kinder ohne Tablets und Internet auskommen müssen, droht ihnen die Langeweile.

Was, wenn ein Buch das Geheimnis der Märchenreise birgt?

