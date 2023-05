LALI LES ÉTOILES Mas du Pont, 20 août 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Rien ne va plus, Lali s’est perdue dans l’Univers ! L’arrivée de la petite fille dans les étoiles va tout bouleverser… On dit que la petite Lali veut grandir ! Fini les tabourets pour attraper les objets sur l’étagère, ça suffit d’obéir sans cesse aux grandes personnes !.

2023-08-20 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-20 11:45:00. EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



Lali is lost in the Universe! The arrival of the little girl in the stars will turn everything upside down… They say little Lali wants to grow up! No more stools to grab things off the shelf, no more obeying grown-ups!

¡Lali está perdida en el Universo! La llegada de la niña de las estrellas lo pondrá todo patas arriba… ¡Dicen que la pequeña Lali quiere crecer! ¡Se acabaron los taburetes para coger cosas de la estantería y obedecer a los mayores!

Rien ne va plus, Lali hat sich im Universum verirrt! Die Ankunft des kleinen Mädchens in den Sternen bringt alles durcheinander … Man sagt, die kleine Lali will groß werden! Schluss mit den Hockern, um nach den Gegenständen im Regal zu greifen, es reicht, den großen Leuten ständig zu gehorchen!

