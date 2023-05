LES EMMERDEUSES Mas du Pont, 16 août 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Xavier est un homme à femmes. Ce soir, il attend Agathe, mais Corinne va venir gâcher sa soirée… Corinne est persuadée que Xavier est l’amour de sa vie, et ce, suite à une prédiction astrale ! Pour Xavier cette soirée vire au cauchemar entre Agathe, bourgeoise guindée et Corinne, caissière loufoque. Ces dames vont en effet lui en faire voir de toutes les couleurs..

2023-08-16 à 20:45:00 ; fin : 2023-08-16 22:00:00. EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



Xavier is a ladies’ man. Tonight, he’s expecting Agathe, but Corinne is going to spoil his evening? Corinne is convinced that Xavier is the love of her life, following an astral prediction! For Xavier, the evening turns into a nightmare, with Agathe, a stuffy bourgeoise, and Corinne, a zany cashier. These ladies are going to give him a run for his money.

Xavier es un donjuán. Esta noche espera a Agathe, pero Corinne va a estropearle la velada.. Corinne está convencida de que Xavier es el amor de su vida, ¡siguiendo una predicción astral! Para Xavier, la velada se convierte en una pesadilla con Agathe, una estirada dama de clase media, y Corinne, una alocada cajera. Estas damas van a ponerle las cosas difíciles.

Xavier ist ein Frauenheld. Heute Abend erwartet er Agathe, aber Corinne wird ihm den Abend verderben Corinne ist überzeugt, dass Xavier die Liebe ihres Lebens ist, und das aufgrund einer astralen Vorhersage! Für Xavier wird der Abend zum Albtraum, denn er trifft auf die spießige Agathe und die verrückte Kassiererin Corinne. Die beiden Damen machen ihm das Leben schwer.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT MONTPELLIER